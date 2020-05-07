08:57 07.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стала известна зарплата Зеленского за первый год: сколько получил президент

Владимир Зеленский отработал уже почти целый год в должности президента Украины. Наверное, многих интересует, сколько он заработал денег на этой должности.

Стала известна зарплата Зеленского за первый год: сколько получил президент

За весь год глава государства заработал более 320 тысяч гривен. При этом эта сумма до вычета всех налогов. Официальную информацию о зарплате президента предоставило Государственное управление делами.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеканал 24.

Стоит отметить, что заработная плата президента состоит исключительно из должностного оклада. Каждый месяц Владимир Зеленский получал 28 тысяч гривен. В целом за год сумма получилась 320 тысяч 727 гривен 27 копеек.

28 тысяч гривен Зеленский получает до вычета налогов. В итоге "на руки" президент Украины за месяц получал 22 тысяч 540 гривен. Стоит отметить, что Зеленский не получает ни премий, ни надбавок, ведь не предусмотрены законом Украины.

Также стоит добавить, что зарплату глава государства получает с дня инаугурации – 20 мая 2019 года.

Ранее мы сообщали, сколько получил за апрель председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.


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