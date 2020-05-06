Стала известна зарплата Коболева за апрель: цифры удивляют

Коболев отметил, что "Нафтогаз" придерживается решения Кабинета Министров и снизило заработные платы руководителям пока страна борется в коронавирусной инфекцией и введен карантин.

"За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление "Нафтогаза" и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний", - цитирует Коболева Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Об этом Коболев рассказал сегодня на заседании Правительства. Соответствующий вопрос ему поставил один из народных депутатов Украины.

Напомним, что на своем заседании 29 апреля Кабмин установил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний на максимальном уровне в 47 000 гривен за месяц.

Напомним, что в январе этого года стало известно, что топ-менеджеры "Нафтогаза"В получат премиюВ в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине "Газпром".

Отметим, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для украинцев в апреле.