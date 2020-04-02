12:41 02.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Венедиктова назначила своего нового зама: кто занял важную должность

Сегодня, второго апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала своего нового заместителя. Эту должность занял прокурор Шевченковского района Черновцов Игорь Мустеца.

Венедиктова назначила своего нового зама: кто занял важную должность

Также Венедиктова сообщила Мустеце, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора. Однако эта информация не была представлена средствам массовой информации.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Мустеца с 2011 года занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. Также он занимал должность первого заместителя прокурора Адриана Дутковского в Черновецкой области. 39-летний Мустеца в 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, а в 2013 году - Национальную академию прокуратуры Украины. С 2002 года он работает в органах прокуратуры.

Ранее Венедиктова назначила на должности своих заместителей Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Также генеральный прокурор 24 марта отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.


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