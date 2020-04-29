Новый план Кремля по Крыму: Россия придумала, как легализировать аннексию полуострова

Президент России Владимир Путин может пойти на "компромисс" по вопросу Крыму и договориться с международными партнерами о проведении повторного референдума под эгидой международных организации, а также ОБСЕ. При этом Российская Федерация уверена, что результаты такого референдума будут близкими, к результатам 2014 года.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Его давно обсуждают в Кремле, но пока обдумывают все риски связанные с таким ходом.В Наш источник из Офиса Президента подтвердил, что такие слухи давно «ходят в кулуарах» больших кабинетов. Такой "хитрый ход" Кремля снимет все вопросы по санкциям, а также разрешит "крымскую проблему", - отмечается в телеграм канале.

Если этот "кейс" сработает, то это по мнению многих экспертов будет глобальной перегрузкой. После вопроса с Крымом следующим вопросом будет решение ситуации с Донбассом.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал важный законопроект, который также касается и украинцев.