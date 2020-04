Путин подписал важный законопроект: он касается также украинцев

"Один из наиболее влиятельных деловых магнатов России в среду заявил, что страна стала "квазимонархией" - признак того, как шаг президента Владимира Путина на этой неделе по расчистке пути к правлению до 2036 года изменил ландшафт российской политики. Не то чтобы магнат Константин Малофеев жаловался. Малофеев, финансист-националист, имеющий связи с Кремлем и собственный телеканал, десятилетиями агитировал за восстановление царского правления. В интервью The New York Times он сказал, что после череды событий этой недели он еще никогда не был ближе к своей цели", - пишет The New York Times.