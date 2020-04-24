Путин подписал важный законопроект: он касается также украинцев

Без соблюдения требования о необходимом сроке проживания в стране получить гражданство России теперь могут жители Украины, которые имеют вид на жительство. Также это касается жителей Молдавии, Белоруссии и Казахстана. Также все иностранцы могут теперь подавать заявление на российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Также получить российское гражданство в упрощенном порядке могут те, кто имеет паспорт СССР и живут в бывших союзных республиках без гражданства. Теперь таким людям не нужно подтверждать наличия законного источника дохода и прожить на территории страны три года.

Также легче получить гражданство стало теперь и выпускникам российских вузов, которые имеют государственную аккредитацию. Им нужно теперь проработать на территории страны год после окончания учебы. Раньше этот срок составлял три года.В

Закон вступает в силу через 90В дней после его официальной публикации.В Сегодня, 24 апреля, он был официально публикован.

Ранее Путин предупредил россиян о тяжелой ситуации в стране.В