Стало известно, когда Борис Джонсон вернется на работу: в каком он состоянии

Джонсон находится в Чекерсе, загородной резиденции премьер-министров Великобритании с 12 апреля, где он выздоравливает после заражения коронавирусом. Он провел неделю в больнице из-за своей болезни, в том числе три дня в отделении интенсивной терапии, и, согласно сообщениям СМИ, хотя он ни на минуту не был подключен к респиратору, его жизнь была в опасности.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Daily Telegraph.

Хотя Джонсон еще не работает, в течение последней недели он все чаще берет на себя обязанности, готовясь к возвращению - он каждый день разговаривает со своим министром иностранных дел Домиником Раабом, но также принимает политических советников, получает правительственные документы и следит за работой Палаты. Кроме того, как сказал официальный представитель, во вторник вечером он разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, а в среду - с королевой Елизаветой II.

Ранее мы сообщали, что Трамп принял экстренное решение, которое также касается и украинцев.