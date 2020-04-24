10:48 24.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Стало известно, когда Борис Джонсон вернется на работу: в каком он состоянии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует вернуться на работу в этот понедельник. Это связано с разногласиями в правительстве по сохранению ограничений.

Стало известно, когда Борис Джонсон вернется на работу: в каком он состоянии

Джонсон находится в Чекерсе, загородной резиденции премьер-министров Великобритании с 12 апреля, где он выздоравливает после заражения коронавирусом. Он провел неделю в больнице из-за своей болезни, в том числе три дня в отделении интенсивной терапии, и, согласно сообщениям СМИ, хотя он ни на минуту не был подключен к респиратору, его жизнь была в опасности.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Daily Telegraph.

Хотя Джонсон еще не работает, в течение последней недели он все чаще берет на себя обязанности, готовясь к возвращению - он каждый день разговаривает со своим министром иностранных дел Домиником Раабом, но также принимает политических советников, получает правительственные документы и следит за работой Палаты. Кроме того, как сказал официальный представитель, во вторник вечером он разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, а в среду - с королевой Елизаветой II.

Ранее мы сообщали, что Трамп принял экстренное решение, которое также касается и украинцев.


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