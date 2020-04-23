Зеленский продолжает чистку: еще одно громкое увольнение

Вчера вечером, 22 апреля, президент Украины отправил в отставку заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко. На ее место президент Украины назначил Романа Машовца.

"Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова", - отмечается в пресс-службе Офиса президента.

Об этом пишет Ура-Информ.

Роман Машовец окончил Военно-дипломатическую академию и является ветераном военной разведки и специального назначения. Именно он стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

В тоже время стоит отметить, что Анна Коваленко работала на должности заместителя главы Офиса президента с четвертого сентября прошлого года. Перед этим она работала советницей трех министров обороны и министра информационной политики.

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