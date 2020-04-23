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Громкое назначение у Зеленского: кому президент предоставил должность

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время проводит масштабные изменения на различных должностях. На этот раз глава государства назначил нового главу одной из областей Украины.

Громкое назначение у Зеленского: кому президент предоставил должность

Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, который ранее был уволен с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - сообщается в указе президента под номером 151.

Об этом пишет Ура-Информ.

На данный момент с официальным визитом на Закарпатье поехал премьер-министр Денис Шмыгаль, который и официально представил нового руководителя области.

Всего неделю назад, 17 апреля, Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области. Он был назначен на эту должность в августе этого года. До этого Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Отметим, что предыдущего главу Закарпатской области Игоря Бондаренко Зеленский уволил еще в декабре прошлого года. Тот проработал на этой должности пять месяцев.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал перестановки в Офисе президента.


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