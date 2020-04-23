Громкое назначение у Зеленского: кому президент предоставил должность

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время проводит масштабные изменения на различных должностях. На этот раз глава государства назначил нового главу одной из областей Украины.
Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, который ранее был уволен с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - сообщается в указе президента под номером 151.
Об этом пишет Ура-Информ.
На данный момент с официальным визитом на Закарпатье поехал премьер-министр Денис Шмыгаль, который и официально представил нового руководителя области.
Всего неделю назад, 17 апреля, Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области. Он был назначен на эту должность в августе этого года. До этого Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Отметим, что предыдущего главу Закарпатской области Игоря Бондаренко Зеленский уволил еще в декабре прошлого года. Тот проработал на этой должности пять месяцев.
Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал перестановки в Офисе президента.