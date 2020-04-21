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Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

Киевские власти рассказали, когда можно будет ожидать ослабление карантинных мер в столице Украины.

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко дал надежду

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что карантин можно будет ослабить только после прохождения пика заболеваемости, которые прогнозируется в Украине на первую-вторую неделю мая.

"Хочу отметить, что некоторые европейские страны, которые уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и очень медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации", - цитирует Кличко Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Кличко отметил, что уже разработан план выхода столицы из карантина, однако еще не пришло время его вводить.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни", - отметил мэр Киева.

При это по словам Кличко, главным будет то как Киев преодолеет пик и каким длинным он будет.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров планирует ослабить карантинные меры.


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