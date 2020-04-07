11:10 07.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Антиколомойский" законопроект: депутаты подали 16 000 поправок, это абсолютный рекорд

Похоже, что часть народных депутатов очень не хочет, чтобы законопроект о банках, так называемый "Антиколомойский", был принят во втором чтении. Депутаты внесли рекордное количество поправок.

Народный депутат член комитета Парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк из фракции "Голос" сообщил, что в общей сложности было подано более 16 000 поправок.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему", - написал Железняк на своей странице в Фейсбук.

Он также отметил, что предыдущий рекорд принадлежал к поправкам к Конституции, тогда было подано 5700 поправок. На втором месте 4400 поправок в проектах Избирательного кодекса, а на третьем месте был Рынок земли с 4000 поправками.

Отметим, что больше всего поправок внес внефракционный нардеп Антон Поляков, который подал более 6000 поправок. Напомним, что его выгнали из фракции "Слуга Народа" из-за того, что он голосовал вразрез с позицией политической силы. Еще 1500 правок подала народный депутат от "Слуги Народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая ранее работала на телеканала "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому.

Ранее мы сообщали, что законопроект ко второму чтению может собрать до 10 000 правок.


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