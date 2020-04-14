16:27 14.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Важное обращение Зеленского к украинцам: что нужно сделать уже в ближайшие дни

Многие эксперты и врачи считаю, что о ситуации с короанвирусом в Украине можно будет говорить более понятно после Пасхи. Ведь это один из главных праздников для украинцев.

Важное обращение Зеленского к украинцам: что нужно сделать уже в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил что только после праздников можно будет увидеть реальную картину с коронавирусом в стране.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - цитирует Владимира Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

Также президент Украины отметил, что на данный момент во всех областях Украины проверяются больницы, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - отметил Зеленкий.

При этом отмечается, что в Тернопольской области отмечается снижение количества подтвержденных случаев заражения.

Ранее мы отмечали, что Владимир Зеленский только на десятый день публично отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне.


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