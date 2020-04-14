Важное обращение Зеленского к украинцам: что нужно сделать уже в ближайшие дни

Многие эксперты и врачи считаю, что о ситуации с короанвирусом в Украине можно будет говорить более понятно после Пасхи. Ведь это один из главных праздников для украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил что только после праздников можно будет увидеть реальную картину с коронавирусом в стране.
"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - цитирует Владимира Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.
Также президент Украины отметил, что на данный момент во всех областях Украины проверяются больницы, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - отметил Зеленкий.
При этом отмечается, что в Тернопольской области отмечается снижение количества подтвержденных случаев заражения.
Ранее мы отмечали, что Владимир Зеленский только на десятый день публично отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне.