09:37 14.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Запоздалая реакция: Зеленский только на 10 день отреагировал на катастрофу в Украине

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются уже 11 день. Однако только сейчас руководство страны прокомментировало информацию по этому поводу.

Запоздалая реакция: Зеленский только на 10 день отреагировал на катастрофу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично отреагировал на ситуацию с пожарами, разместив соответствующий пост на своей странице в Фейсбук. Это произошло на десятый день пожаров.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - написал Зеленский.

Об это сообщает Ура-Информ.

Также глава государства отметил, что сегодня, 14 апреля, он заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по ситуации с пожарами.

Напомним, что еще четвертого апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался пожар на площади 20 гектаров. На данный момент его не удалось все-еще погасить, хотя ситуация с дождем под Киевом улучшает ситуацию.

Ранее мы отмечали, что Владимир Зеленский сдал тест на коронавирусную инфекцию.


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