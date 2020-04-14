Запоздалая реакция: Зеленский только на 10 день отреагировал на катастрофу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично отреагировал на ситуацию с пожарами, разместив соответствующий пост на своей странице в Фейсбук. Это произошло на десятый день пожаров.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - написал Зеленский.

Об это сообщает Ура-Информ.

Также глава государства отметил, что сегодня, 14 апреля, он заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по ситуации с пожарами.

Напомним, что еще четвертого апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался пожар на площади 20 гектаров. На данный момент его не удалось все-еще погасить, хотя ситуация с дождем под Киевом улучшает ситуацию.

Ранее мы отмечали, что Владимир Зеленский сдал тест на коронавирусную инфекцию.