Депутаты снова будут голосовать: стала известна дата заседания

Спикер Парламента Дмитрий Разумков на сегодняшнем брифинге отметил, что следующее заседание ВР запланировано на 14:00. Спикер отметил, что на заседании должны рассмотреть сразу несколько законопроектов.

"На совещании обсудили те вопросы, которые скорее всего будут выноситься на внеочередное заседание ВР в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14 часов. Надеюсь, что оно будет длиться не очень долго, потому что большая часть вопросов была обсуждена, и было достигнуто соглашение", - цитирует Разумкова Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

По словам Разумкова, в понедельник депутаты должны рассмотреть изменения в бюджет, закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных, котоырй поможет запустить будущий закон о Рынке земли, еще один законопреокт о борьбе с коронавирусом, проектВ об усилении ответственности за пожарыВ в лесах и полях и законопроект о внесении изменений в закон обВ Антимонопольном комитете. Также депутаты должны рассмотреть 13 постановлений, которые запрещают Разумкову подписать законопроект о Рынке земли.

Ранее мы отмечали, что депутаты подали 16 000 правок к "Антиколомойскому" закону.