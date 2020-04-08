15:16 08.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Поменяет ли Россия отношение к Украине в обмен на снятие санкций: Песков удивил ответом

Российская Федерация намерена во время эпидемии коронавирусной инфекции добиться отмены санкций, однако пока руководство страны не намерено ничего для этого сделать.

Поменяет ли Россия отношение к Украине в обмен на снятие санкций: Песков удивил ответом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путана Дмитрий ПесковВ отвечая на вопрос о том, может ли Россия скорректировать политику по отношению к Украине, в обмен на снятие санкций ответил очень просто: "Нет".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Ранее трое бывших американских послов в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказали сове мнение по поводу того, что кризис из-за коронавируса и падение цен на нефть может заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе, а взамен США и Европа могут отменить санкции против страны.

Песков так прокомментировал эту инициативу: "Эта точка зрения совершенно не реалистична, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса – она никогда туда не заходила. А что касается Крыма, то там вопрос "если" или "когда" не стоит. Крым – это часть РФ со всеми вытекающими последствиями".

Ранее дипломат рассказал о целях Путина в Украине после Донбасса.


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