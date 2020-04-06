Дипломат рассказал о целях Путина в Украине после Донбасса

По мнению бывшего главы МИД Украины Российская Федерация намерена не только восточные области Украины, что на данный момент происходит на Донбассе, но и весь Южный регион страны.

"Юг ему гораздо нужнее. Но у него гораздо иное понимание юга: для него это "Новороссия" – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, как минимум. И не только Крым, но и Приднестровье, Молдову – замыкает все, свое государство", - цитирует Климкина Ура-Информ со ссылкой на Обозреватель.

По мнению Климкина, таким образом, президент России сможет контролировать или даже доминировать в Черном море, а также сделать коридоры на суше.

Следующей целью, после захвата Юга, будет Харьков, так считает Климкин.

"Но реальная опасность – это юг, туда он придет первыми. И то, что там сначала будут дестабилизирующие вещи, а потом какие-то другие операции – это сто процентов", - отметил Климкин.

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