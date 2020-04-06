Как депутаты блокируют "Антиколомойский" законопроект: рекордное количество правок

Члена комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии "Слуга Народа" Ярослав Железняк отметил, что на данный момент уже подано почти шесть тысяч правок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, так что ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит", - написал народный депутат

Он отметил, что именно сегодня, шестого апреля, последний день на внесения поправок по данному законопроекту и ожидает, что их число может увеличиться даже до десяти тысяч. По словам Железняка, это - абсолютный рекорд.

Напомним, что депутаты проголосовали за "антиколомойский" закон в первом чтении 30 марта.