12:33 06.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как депутаты блокируют "Антиколомойский" законопроект: рекордное количество правок

Похоже, что закон об открытии Рынка земли и количество правок ко второму чтению принимался еще не рекордное время. Ко второму чтению законопроекта о банках, так называемого "антиколомойского" закона, депутаты готовят новое рекордное количество правок.

Как депутаты блокируют

Члена комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии "Слуга Народа" Ярослав Железняк отметил, что на данный момент уже подано почти шесть тысяч правок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, так что ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит", - написал народный депутат

Он отметил, что именно сегодня, шестого апреля, последний день на внесения поправок по данному законопроекту и ожидает, что их число может увеличиться даже до десяти тысяч. По словам Железняка, это - абсолютный рекорд.

Напомним, что депутаты проголосовали за "антиколомойский" закон в первом чтении 30 марта.


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