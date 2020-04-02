13:51 02.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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США: Китай скрыл эпидемию коронавируса и занизил данные

Согласно сообщению секретной разведки США, китайские власти скрывали реальный масштаб эпидемии, занижая данные о случаях коронавируса и смертности от Covid-19.

США: Китай скрыл эпидемию коронавируса и занизил данные

Документ был отправлен в Белый дом на прошлой неделе, сообщают три анонимных источника в американской администрации. Официальные данные Китая о коронавирусных инфекциях и жертвах "намеренно неполные".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал Китай и другие страны открыто и прозрачно информировать об эпидемии, одновременно обвиняя китайские власти в сокрытии масштабов проблемы и недостаточной информационности других стран.

Эпидемия началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Согласно официальным данным из Пекина, на сегодняшний день в КНР обнаружено около 82 000 человек зараженных коронавирусом и около 3300 смертей.

В США коронавирус уже диагностирован у более чем 189 тысяч человек. На сегодняшний день в США погибло более 4000 пациентов с Covid-19.

Сенатор Бен Сасс сказал: "Неправда, что в США погибло больше зараженных людей, чем в Китае. Коммунистическая партия солгала, лжет и будет лгать о коронавирусе для защиты режима", - сказал он в интервью Bloomberg.

Ранее мы сообщали, что в США каждые две минут погибает пациент с Covid-19.


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