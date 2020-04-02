Аваков предлагает отправить украинских врачей в Италию

Глава МВД отметил, что итальянская сторона обратилась к Украине, чтобы наша страна предоставила итальянцам в помощь украинских врачей, так как им не хватает профессионального персонала. Аваков отметил, что уже многие страны предоставили помощь Италии, и сделал предложение Зеленского выступить с такой инициативой.

"Было быВ хорошо предоставить Италии бригаду изВ нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, доВ того, какВ у насВ наступит пикВ болезни. Тогда ониВ вернутся сВ неоценимым опытом борьбы сВ пандемией. Однако мыВ должны обеспечить ихВ полную безопасность иВ лучшие условия работы вВ Италии", - цитирует Авакова Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

Также министр внутренних дел отметил, что Украина могла бы помочь Италии также предоставив спирт дляВ медицинских нужд.

На данный момент реакция Владимира Зеленского на предложение Авакова неизвестна.

Напомним, что США обвиняют Китай, что тот скрыл эпидемию коронавируса и занизил данные.