11:51 13.11.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов

За минувшие сутки, 12 ноября на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска было зафиксировано четыре обстрела пророссийскими боевиками, с начала текущих суток прозвучал еще один выстрел. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на утреннюю сводку ООС.

На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов

"За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что недалеко от Новолуганского и Авдеевки пророссийский противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг два раза на протяжении прошедших суток открывал огонь. Так же врагом было использовано стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

В штабе добавили, что пророссийские огневые провокации не предоставляли угрозы для военных сил Украины, из-за этого украинские защитники не открывали огонь в ответ. К счастью, боевых потерь личностного состава ООС не наблюдается.

Также известно, что сегодня, 13 ноября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины уже один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этой территории враг стрелял из миномета калибра 82 миллиметра.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в ООС.

Как сообщалось ранее, стало известно, кого именно отправила в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии Российская Федерация.


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