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Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил

В украинской столице вновь произошло страшное ЧП. Молодой парень, которому 18 лет от роду выпл из шестого этажа и чудом остался жив. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Подольского района Киева.

Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил

Стоит отметить, что парень госпитализирован. Сам инцидент случился на проспекте Правды в Киеве.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов города Киева, парень выпал сам из шестого этажа.

"У нас это ЧП зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас на месте проводится проверка, выясняются все обстоятельства и по результатам проверки будет решаться вопрос открытия уголовного производства", - уточнила Анна Страшок, которая является пресс-секретарь отдела Нацполиции Подольского района.

Как стало известно ранее, 31 октября в суд было направлено обвинение 58-летнего гражданина Украины, который проживает в Попельнянском районе и был обвинен в убийстве семерых человек и покушения на убийство еще одного гражданина, которые принимали участие в боевых действия на Донбассе.


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