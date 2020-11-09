Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил

Стоит отметить, что парень госпитализирован. Сам инцидент случился на проспекте Правды в Киеве.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов города Киева, парень выпал сам из шестого этажа.

"У нас это ЧП зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас на месте проводится проверка, выясняются все обстоятельства и по результатам проверки будет решаться вопрос открытия уголовного производства", - уточнила Анна Страшок, которая является пресс-секретарь отдела Нацполиции Подольского района.

Как стало известно ранее, 31 октября в суд было направлено обвинение 58-летнего гражданина Украины, который проживает в Попельнянском районе и был обвинен в убийстве семерых человек и покушения на убийство еще одного гражданина, которые принимали участие в боевых действия на Донбассе.