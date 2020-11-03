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Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено

31 октября в суд было направлено обвинение 58-летнего гражданина Украины, который проживает в Попельнянском районе и был обвинен в убийстве семерых человек и покушения на убийство еще одного гражданина, которые принимали участие в боевых действия на Донбассе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено

В МВД подметили, что массовое убийство участников АТО разворачивалось 22 мая 2020 года на берегу водоема близ села Новоселица. Еще с того времени подозреваемый в совершении преступления находился под арестом, а во время уголовного производства было проведено около сотни экспертных расследований.

Судебной экспертизой было установлено отсутствие алкоголя в крови подозреваемого и его вменяемость и возможность осознавать значение своих действий, а также контролировать их в момент происшествия.

Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщалось, пять человек были убиты в перестрелке в центре Вены в понедельник вечером, в том числе один из предполагаемых нападавших был убит полицией, а несколько других получили ранения.


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