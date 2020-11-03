Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено

В МВД подметили, что массовое убийство участников АТО разворачивалось 22 мая 2020 года на берегу водоема близ села Новоселица. Еще с того времени подозреваемый в совершении преступления находился под арестом, а во время уголовного производства было проведено около сотни экспертных расследований.

Судебной экспертизой было установлено отсутствие алкоголя в крови подозреваемого и его вменяемость и возможность осознавать значение своих действий, а также контролировать их в момент происшествия.

Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщалось, пять человек были убиты в перестрелке в центре Вены в понедельник вечером, в том числе один из предполагаемых нападавших был убит полицией, а несколько других получили ранения.