Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене

Пять человек были убиты в перестрелке в центре Вены в понедельник вечером, в том числе один из предполагаемых нападавших был убит полицией, а несколько других получили ранения.
Австрийские власти сообщили, что преступников было максимум четыре человека. Канцлер Себастьян Курц сказал, что это был "ужасный теракт".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.
По сообщениям местных СМИ, стрельба на Шведенплац была произведена около 20:00. Вскоре после инцидента венская полиция сообщила о выстрелах в центре города и о раненых. Она посоветовала держаться подальше от мест и общественного транспорта. Также она попросила не публиковать какие-либо фотографии или записи в социальных сетях.
Между тем, несмотря на обращение полиции, в Интернете появились многочисленные записи бегающих по улицам города вооруженных людей.
Один из лидеров еврейской общины Вены Оскар Дойч сообщил, что стрельба произошла в непосредственной близости от синагоги на Зейтенштетенгассе, но сам храм в это время был закрыт.
Утром полиция Вены подтвердила информацию о трех погибших и пятнадцати раненых. Один из нападавших был застрелен. В настоящее время австрийские СМИ уже сообщают о четырех гражданских жертвах нападения.
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