Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене

Австрийские власти сообщили, что преступников было максимум четыре человека. Канцлер Себастьян Курц сказал, что это был "ужасный теракт".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям местных СМИ, стрельба на Шведенплац была произведена около 20:00. Вскоре после инцидента венская полиция сообщила о выстрелах в центре города и о раненых. Она посоветовала держаться подальше от мест и общественного транспорта. Также она попросила не публиковать какие-либо фотографии или записи в социальных сетях.

Между тем, несмотря на обращение полиции, в Интернете появились многочисленные записи бегающих по улицам города вооруженных людей.

Один из лидеров еврейской общины Вены Оскар Дойч сообщил, что стрельба произошла в непосредственной близости от синагоги на Зейтенштетенгассе, но сам храм в это время был закрыт.

Утром полиция Вены подтвердила информацию о трех погибших и пятнадцати раненых. Один из нападавших был застрелен. В настоящее время австрийские СМИ уже сообщают о четырех гражданских жертвах нападения.

Ранее мы сообщали о теракте во Франции.