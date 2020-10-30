17:01 30.10.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы

По данным международных геологических служб, в пятницу (30 октября) в Эгейском море произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов в Эгейском море, которое ощущалось на западе Турции и Греции. В Турции власти сообщают о четырех погибших и 120 раненых.

Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы

- На данном этапе мы получили информацию о том, что в Борнова и Байракли в провинции Измир обрушились шесть зданий, - написал в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Министр окружающей среды Мурат Курум сообщил о пяти разрушенных зданиях и нескольких людях под завалами.

Об этом пишет УРА-Информ.

Reuters сообщает со ссылкой на очевидцев, что во время землетрясения люди хлынули на улицы Измира на турецком побережье Эгейского моря. Сотрясения ощущались на турецком побережье Эгейского моря и в Мраморном море. Али Ерликая, губернатор Стамбула, где землетрясение также давало о себе знать, сказал, что до сих пор не было никаких происшествий.

По сообщению AFAD, эпицентр землетрясения находился примерно в 17 км от побережья провинции Измир на западе Турции, а подземный толчок произошел на глубине 16 км. По данным USGS, земля сотряслась на глубине 10 км, а эпицентр находился в 33,5 км от побережья Турции.

Ранее мы сообщали о землетрясении на Закарпатье.


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