Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании

В среду, 21 октября, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, предстанут перед французским судом по делу об убийстве в пятницу учителя истории Сэмюэля Пати. Девять человек были освобождены из-под стражи без предъявления обвинений.
Среди тех, кто будет предан суду, - Брахим К., отец ученика, который, вероятно, издал "фетву" на учителя, религиозный указ, обязательный для мусульман, который мог спровоцировать 18-летнего Абдуллу Азанова на убийство. Следователи внимательно изучают сообщения, которыми до убийства обменивались через WhatsApp родители и убийца.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.
Исламистский активист Абдельхаким Сефриуи, близкий друг Брахима С., двое несовершеннолетних, и трое знакомых 18-летнего чеченца, уроженца Москвы, который совершил жестокое убийство, также предстанут перед судом. Один из них подозревается в доставке убийцы на место преступления, другой подозревается в том, что сопровождал его при покупке оружия.
Из-под стражи освобождены девять человек, ранее задержанных в связи с этим делом. В их числе трое учеников школы, в которой работал учитель, родители убийцы, его дед и младший брат.
В пятницу днем (16 октября) Абдулла Анзоров жестоко убил Сэмюэля Пати, учителя истории в Конфлан-Сент-Онорин. Пострадавший с обезглавленной головой был найден примерно в 200 метрах от здания школы. В ходе полицейских действий виновный в убийстве был застрелен.
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