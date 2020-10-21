13:58 21.10.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100247179:labazovych

Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании

В среду, 21 октября, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, предстанут перед французским судом по делу об убийстве в пятницу учителя истории Сэмюэля Пати. Девять человек были освобождены из-под стражи без предъявления обвинений.

Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании

Среди тех, кто будет предан суду, - Брахим К., отец ученика, который, вероятно, издал "фетву" на учителя, религиозный указ, обязательный для мусульман, который мог спровоцировать 18-летнего Абдуллу Азанова на убийство. Следователи внимательно изучают сообщения, которыми до убийства обменивались через WhatsApp родители и убийца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Исламистский активист Абдельхаким Сефриуи, близкий друг Брахима С., двое несовершеннолетних, и трое знакомых 18-летнего чеченца, уроженца Москвы, который совершил жестокое убийство, также предстанут перед судом. Один из них подозревается в доставке убийцы на место преступления, другой подозревается в том, что сопровождал его при покупке оружия.

Из-под стражи освобождены девять человек, ранее задержанных в связи с этим делом. В их числе трое учеников школы, в которой работал учитель, родители убийцы, его дед и младший брат.

В пятницу днем ​​(16 октября) Абдулла Анзоров жестоко убил Сэмюэля Пати, учителя истории в Конфлан-Сент-Онорин. Пострадавший с обезглавленной головой был найден примерно в 200 метрах от здания школы. В ходе полицейских действий виновный в убийстве был застрелен.


Поделиться

Читайте также:
 
Путин окончательно определился, что делать с "ДНР" и "ЛНР": Азаров получит должность Глава "ДНР" признал большие проблемы в "республике": будем действовать в срочном порядке Ситуация в ОРДО обвальная: ситуация будут еще ухудшаться Шикарные букеты от Dicentra
Проишествия
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив