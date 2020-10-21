Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании

Среди тех, кто будет предан суду, - Брахим К., отец ученика, который, вероятно, издал "фетву" на учителя, религиозный указ, обязательный для мусульман, который мог спровоцировать 18-летнего Абдуллу Азанова на убийство. Следователи внимательно изучают сообщения, которыми до убийства обменивались через WhatsApp родители и убийца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Исламистский активист Абдельхаким Сефриуи, близкий друг Брахима С., двое несовершеннолетних, и трое знакомых 18-летнего чеченца, уроженца Москвы, который совершил жестокое убийство, также предстанут перед судом. Один из них подозревается в доставке убийцы на место преступления, другой подозревается в том, что сопровождал его при покупке оружия.

Из-под стражи освобождены девять человек, ранее задержанных в связи с этим делом. В их числе трое учеников школы, в которой работал учитель, родители убийцы, его дед и младший брат.

В пятницу днем ​​(16 октября) Абдулла Анзоров жестоко убил Сэмюэля Пати, учителя истории в Конфлан-Сент-Онорин. Пострадавший с обезглавленной головой был найден примерно в 200 метрах от здания школы. В ходе полицейских действий виновный в убийстве был застрелен.