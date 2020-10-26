В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили

МИД Азербайджана обвинил армянские силы в бомбардировке города Тертер и окрестных сел, а также позиций азербайджанской армии. - Это еще раз показывает, что Армения поддерживает принцип гуманитарного перемирия только на словах. Фактически, прикрываясь перемирием, они пытаются перегруппировать (свои силы) и попытаться занять новые позиции, - сказал советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмент Гаджиев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Власти Нагорного Карабаха заявили, что это была "дезинформация", и заявили, что азербайджанские войска нанесли ракетный удар по армянским позициям на северо-восточной стороне так называемой контактной линии.

Министерство обороны Армении осудило обстрел азербайджанцами армянских позиций на различных участках фронта, заявив, что подконтрольные ему силы "строго придерживаются достигнутых договоренностей" и что "обвинения противника не имеют ничего общего с реальностью".

Ранее в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджан.