Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории

Отныне пророссийские боевики ЛНР не намерены больше пропускать украинцев, которые не прописаны на территориях оккупированного Луганска. Теперь факт проживания родственников в ОРДЛО не считается веской причиной для пропуска граждан через КПВВ.

Такие изменения прописаны в указе лидера "ЛНР" Леонида Пасечника "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".

Теперь основанием для пересечения КПВВ Станица Луганская на территорию ОРДЛО можно считать лишь:

- намерение получать образование на территории "ЛНР";

- необходимость постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории "ЛНР";

- необходимость погребения близкого родственника, родственника или близкого лица, который проживал на территории "ЛНР".

Как стало известно ранее, на Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атаками пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однако российские наемники открыли по ним огонь.