19:15 13.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247048:Nataly

Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории

Боевики из незаконной террористической организации "ЛНР" ввели новые, а также дополнительные ограничительные меры на въезд для граждан Украины через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на портал Cxid.info.

Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории

Отныне пророссийские боевики ЛНР не намерены больше пропускать украинцев, которые не прописаны на территориях оккупированного Луганска. Теперь факт проживания родственников в ОРДЛО не считается веской причиной для пропуска граждан через КПВВ.

Такие изменения прописаны в указе лидера "ЛНР" Леонида Пасечника "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".

Теперь основанием для пересечения КПВВ Станица Луганская на территорию ОРДЛО можно считать лишь:

- намерение получать образование на территории "ЛНР";

- необходимость постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории "ЛНР";

- необходимость погребения близкого родственника, родственника или близкого лица, который проживал на территории "ЛНР".

Как стало известно ранее, на Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атаками пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однако российские наемники открыли по ним огонь.


Поделиться

Читайте также:
 
На украинских дорогах будут действовать новые штрафы: кого коснется Российская вакцина от коронавируса уже в Украине Какой инструмент нужно иметь в машине Ортогнатический хирург – тайный помощник в звёздном сообществе?
Проишествия
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив