Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился своим мнением по поводу ситуации в этом регионе. Он отметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что на данный момент главным в этом вопросе является прекратить дальнейшее развитие конфликта и снизить потери со стороны двух сторон.

Дмитрий Кулеба отметил, что любой замороженный конфликт в любой момент может взорваться.

Ранее мы сообщали, что ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления.