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На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. 28 сентября, войска Азербайджана развернули широкомасштабное наступление на территории долины Аракса, а также на отдельных участках Матагис-Талиш, рассказал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал "Баграмян 26".

На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления

Представитель армянского Минобороны подчеркнул, что военные Арцаха успешно противодействую атакам азербайджанцев, а также наносят врагу огромные потери личного состава и технического оборудования.

Также Арцрун Ованнисян подробно рассказал о потерях среди военных и техники Азербайджана.

К текущему моменту уже было уничтожено 22 танка, а еще десять единиц боевой техники. Среди армянской стороны смерть встретили более 370 военных. Также внутри ВС огромное количество раненных солдат, среди них, примерно, 35% пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, представитель Минобороны армянского государства Арцрун Ованнисян выступил с заявлением, что Турция поставляет Азербайджану турецкое оружие и отправляет наемников в Нагорный Карабах на территории которого активно разворачиваются военные действия.


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