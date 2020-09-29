На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления

Представитель армянского Минобороны подчеркнул, что военные Арцаха успешно противодействую атакам азербайджанцев, а также наносят врагу огромные потери личного состава и технического оборудования.

Также Арцрун Ованнисян подробно рассказал о потерях среди военных и техники Азербайджана.

К текущему моменту уже было уничтожено 22 танка, а еще десять единиц боевой техники. Среди армянской стороны смерть встретили более 370 военных. Также внутри ВС огромное количество раненных солдат, среди них, примерно, 35% пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, представитель Минобороны армянского государства Арцрун Ованнисян выступил с заявлением, что Турция поставляет Азербайджану турецкое оружие и отправляет наемников в Нагорный Карабах на территории которого активно разворачиваются военные действия.