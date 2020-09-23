11:29 23.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"

Оппозиционер родом из Российской Федерации Алексей Навальный ответил на заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что сам мог отравиться ядом, ранее разработанным в РФ. Российский политик саркастично написал на своей странице в Instagram, что он сам на кухне сварил смертелно -опасный яд и выпил его на борту авиасудна, чтоб "умереть в омской больнице". Об этом пишет УРА-Информ.

Отравление Навального:

Так, российский политик ответил Путину, что считает его версию очень правдоподобной, отметил он саркастично. Также он взялся в шутку утверждать, что сварил на своей кухне, а вскоре решил выпить его на борту авиасудна из фляжки, чтоб впасть в кому.

"До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно" - вот конечная цель моего хитрого плана", - иронично отметил Навальный.

Свой пост Алексей навальный закончил словами о том, что глава РФ успел его переиграть, и что его крайне сложно провести.

"В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный требует вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.


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