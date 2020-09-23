Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"

Так, российский политик ответил Путину, что считает его версию очень правдоподобной, отметил он саркастично. Также он взялся в шутку утверждать, что сварил на своей кухне, а вскоре решил выпить его на борту авиасудна из фляжки, чтоб впасть в кому.

"До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно" - вот конечная цель моего хитрого плана", - иронично отметил Навальный.

Свой пост Алексей навальный закончил словами о том, что глава РФ успел его переиграть, и что его крайне сложно провести.

"В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный требует вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.