Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили эту информацию. Трагедия произошла на черноморском курорте Солнечный берег.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - заявили в МИД.

Ранее в болгарских СМИ сообщалось также, что украинскому туристу был 31 год. Он был найден мертвым на берегу моря на пляже у гостиницы "Гларус". По предварительным данным, он утонул.

Ранее в Турции также утонул еще один украинский турист. Трагедия произошла на пляже Каргыджак.

Ранее мы сообщали, что в Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi.