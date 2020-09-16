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Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

14 сентября в средствах массовой информации Болгарии появилась информация, что на одном из местных курортов погиб украинский турист.

Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили эту информацию. Трагедия произошла на черноморском курорте Солнечный берег.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - заявили в МИД.

Ранее в болгарских СМИ сообщалось также, что украинскому туристу был 31 год. Он был найден мертвым на берегу моря на пляже у гостиницы "Гларус". По предварительным данным, он утонул.

Ранее в Турции также утонул еще один украинский турист. Трагедия произошла на пляже Каргыджак.

Ранее мы сообщали, что в Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi.


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