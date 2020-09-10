В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi

О знаменательном событии на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом пишет УРА-Информ.

ВВВ "Delfi покинул пляж Дельфин. Грустить не будем", - написал Криклий.

Напомним, что в ноябре прошлого года этот танкер потерпел крушение возле пляжа в Одессе, тогда на борту находилось три члена экипажа – украинцы. В итоге в отношении капитана судна было открыто уголовное производство.

В результате крушения началась загрязнение побережья, а с наступление лета утечки нефтепродуктов участились. Судовладелец обещал, что уберет танкер с пляжа еще до 31 марта, однако каждый раз ему что-то мешало это сделать.

В итоге частная компания взялась за то, чтобы убрать танкер с пляжа в Одессе, же фактически после купального сезона, хотя обещалось, что к началу сезона его точно уберут.

Ранее мы сообщали, что специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров, которое направляется вслед за течением к берегу, где отдыхают люди.