Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших

Очень жуткая авария произошла сегодня ночью на трассе Киев – Харьков. В ДТП принимали участие два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. По результатам инцидента погибло 5 человек и 20 получили травмы.
Все произошло около четырех утра. Полиция установила, что водитель одного из грузовиков, который двигался в сторону Киева, совершил столкновение с автомобилем Mercedec-Benz 1320. В результате чего грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя автомобилями: Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
В результате ДТП погибло пять человек, несколько человек госпитализировано. На данный момент на месте пришествия работают медики, а также спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульная полиция обеспечивает безопасность дорожного движения на месте ужасной ДТП.
При этом полиция просит граждан при возможности не ухать дорогой М–03, где и произошел инцидент, ведь там и так сейчас пробки.
Ранее мы сообщали, что в год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП.
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