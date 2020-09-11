Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших

Все произошло около четырех утра. Полиция установила, что водитель одного из грузовиков, который двигался в сторону Киева, совершил столкновение с автомобилем Mercedec-Benz 1320. В результате чего грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя автомобилями: Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

В результате ДТП погибло пять человек, несколько человек госпитализировано. На данный момент на месте пришествия работают медики, а также спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульная полиция обеспечивает безопасность дорожного движения на месте ужасной ДТП.

При этом полиция просит граждан при возможности не ухать дорогой М–03, где и произошел инцидент, ведь там и так сейчас пробки.

Ранее мы сообщали, что в год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП.