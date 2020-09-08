В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП

"Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП", - сообщил он.

Стоит отметить, что программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. По словам министра инфраструктуры Украины, она требует "качественно нового видения и совершенствования". Также известно, что сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%.

Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Сейчас она на этапе обсуждения.

Как стало известно ранее, в Москве продолжает заседание Пресненского суда Москвы по делу артиста Михаила Ефремова, который является главным обвиняемым в смертельном ДТП в центре Москвы.