14:25 08.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246499:Nataly

В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП

Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортных инциндентов оцениваются в 70 миллиардов гривен в год. Это приблизительно 2% внутреннего валового продукта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба МИУ.

В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП

"Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП", - сообщил он.

Стоит отметить, что программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. По словам министра инфраструктуры Украины, она требует "качественно нового видения и совершенствования". Также известно, что сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%.

Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Сейчас она на этапе обсуждения.

Как стало известно ранее, в Москве продолжает заседание Пресненского суда Москвы по делу артиста Михаила Ефремова, который является главным обвиняемым в смертельном ДТП в центре Москвы.


Поделиться

Читайте также:

  • Министерство образования и науки Украины имеет в планах подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1, передает УРА-Информ.

  • В понедельник вечером, 29 июня, в Ставищенском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия скончался гражданин Украины и еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Механизм и все обстоятельства данного происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

  • В Киево-Святошинском районе в селе Белогородка автомобиль накануне вечером в воскресенье, 1 марта, сбил пешехода.

  • Відомий журналіст Дмитро Гордон поділився своєю думкою з приводу того, що Російська Федерація продовжує лізти в справи України.

  • У Кривому Розі, який знаходиться в Дніпропетровській області співробітники правоохоронних органів України влаштували погоню за транспортним засобом Москвич-412. Транспортний засіб протаранило поліцейське авто, а водій намагався втекти в невідомому напрямку. Про це повідомляють представники прес-служби Главку Національної поліції Кривого Рогу, передає УРА-Інформ.

  • Автомобільні дороги в Україні в середу вранці, 15 січня, в більшості областей сухі. Разом з тим спостерігається місцями туман, в трьох областях - ожеледиця.

  • Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності. Зокрема, були змінені показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 12 серпня, передає УРА-Інформ.

  • У Києві на іномарці на трьох курсанток наїхав майор Збройних Сил України Володимир Холодний, який недавно почав працювати в Українській військово-медичній академії і вже встиг відзначитися. Стан постраждалих дівчат оцінювали як стабільно важкий. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на слова начальника академії полковник медичної служби Валерій Савицький, пише ТСН.

  • В п'ятницю, 3 січня, в деяких областях України очікується сніг та туман. У зв'язку з негодою водіїв закликають бути обережними на дорогах.
 
На Донбассе двое военных подорвались на мине Саакашвили готов стать премьером Грузии В центре Киева напали на DZIDZIO: артиста избили и ограбили Как выбрать жалюзи и рулонные шторы для помещений?
Проишествия
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома
  • 12:29 В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального
  • 11:30 Дело Ефремова: актер признал свою вину
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив