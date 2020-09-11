19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все

Основные торжества традиционно проходят в Нижнем Манхэттене, штат Нью-Йорк. За предыдущие 18 лет тысячи американцев приходило на годовщину терактов на Ground Zero - месте, где обрушились башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Об этом пишет УРА-Информ.

В год эпидемии, поразившей Нью-Йорк, как никакой другой город США, программа празднования была изменена. Традиционно семьи погибших встретятся на месте трагедии, но на этот раз имена и фамилии погибших в результате терактов не будут зачитаны в прямом эфире. Список павших будет воспроизведен с записи.

Напомним, 11 сентября 2001 года в Пентагоне погибло 189 человек - 125 сотрудников Министерства обороны, 59 пассажиров и членов экипажа угнанного самолета American Airlines и пять террористов.

Это была первая атака на здание американского правительства с 1814 года, когда британские войска атаковали столицу молодой федерации во время Войны за независимость.

Ранее мы сообщали, о крупном теракте в Египте.