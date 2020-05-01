Крупный теракт в Египте: что произошло

По словам представителя египетской армии, по меньшей мере 10 египетских солдат были убиты или серьезно ранены в четверг в результате взрыва взрывчатки, заложенной на маршруте военного конвоя на севере Синая. Никто не взял на себя террористическую атаку.
По словам пресс-секретаря, бомба взорвалась недалеко от города Бир-аль-Абед, в северной части Синайского полуострова, где армия проводит акции против экстремистов, связанных с так называемым Исламским Государством.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
Представитель не уточнил количество погибших, но, согласно анонимным источникам в армии, было убито 10 солдат, в том числе офицер, еще трое получили ранения.
Атака произошла после захода солнца в священный месяц Рамадан, который сейчас отмечают мусульмане. Никто на данный момент не взял на себя эту атаку.
Египет уже много лет проводит операции против исламских экстремистов в северной части Синая. После свержения президента Мухаммеда Мурси армией в 2013 году, связанного с радикальным мусульманским братством, боевые действия усилились.
Экстремисты уже убили сотни полицейских и солдат в этом регионе. Иногда они совершают нападения в других частях страны.
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