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В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей

В Одессе вновь случился инцидент. На этот раз произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров, которое направляется вслед за течением к берегу, где отдыхают люди. Об этом изданию "Думская" сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов,В передает УРА-Информ.

В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей

Караулов отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив горючего: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Также стоит отметить, что в данный момент танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.В 


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