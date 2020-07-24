В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей

Караулов отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив горючего: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Также стоит отметить, что в данный момент танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.В