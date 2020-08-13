18:24 13.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100246105:Nataly

В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием

Сегодня в минские в офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде с прикрытыми лицами, и с оружием. На текущий момент происходят обыски. Об этом заявили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber, передает УРА-Информ.

В Беларуси в офисы

Офисы расположены в разных частях города, компании пытаются узнать подробности и причины обысков, которые проходят по месту..

Стоит отметить, что во время масштабных акций протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, в Минске перестали работать сервисы "Яндекс.Такси" и Uber. Также блокировали сайты медиа, а именно "Наша Нива", "NEХТА", TUT.BY, "Белсат".

Ранее с государстве отключали интернет по всей стране, официальные власти назвали это кибератакой, хотя граждане верят в это неохотно.

Как сообщалось ранее, во время масштабных протестов в Беларуси, которые стартовали из-за выборов нового президента государства, избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Журналиста уже выписали из больницы.


Поделиться

Читайте также:
 
Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы Коронавирус нашли в замороженных курах: неожиданное открытие Представитель ЕС на выборах в Беларуси: Это Тихановская - президент Беларуси, а не Лукашенко
Проишествия
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив