В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием

Сегодня в минские в офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде с прикрытыми лицами, и с оружием. На текущий момент происходят обыски. Об этом заявили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber, передает УРА-Информ.
Офисы расположены в разных частях города, компании пытаются узнать подробности и причины обысков, которые проходят по месту..
Стоит отметить, что во время масштабных акций протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, в Минске перестали работать сервисы "Яндекс.Такси" и Uber. Также блокировали сайты медиа, а именно "Наша Нива", "NEХТА", TUT.BY, "Белсат".
Ранее с государстве отключали интернет по всей стране, официальные власти назвали это кибератакой, хотя граждане верят в это неохотно.
Как сообщалось ранее, во время масштабных протестов в Беларуси, которые стартовали из-за выборов нового президента государства, избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Журналиста уже выписали из больницы.
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