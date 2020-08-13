В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием

Офисы расположены в разных частях города, компании пытаются узнать подробности и причины обысков, которые проходят по месту..

Стоит отметить, что во время масштабных акций протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, в Минске перестали работать сервисы "Яндекс.Такси" и Uber. Также блокировали сайты медиа, а именно "Наша Нива", "NEХТА", TUT.BY, "Белсат".

Ранее с государстве отключали интернет по всей стране, официальные власти назвали это кибератакой, хотя граждане верят в это неохотно.

Как сообщалось ранее, во время масштабных протестов в Беларуси, которые стартовали из-за выборов нового президента государства, избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Журналиста уже выписали из больницы.