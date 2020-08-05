11:46 05.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля

Студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата рассказала о своих переживаниях, когда произошел большой взрыв в Бейруте.

Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля

Она рассказала, что находилась в пяти километрах от эпицентра взрыв. Ирина Карапата отметила, что первой мыслью все подумали, что Израиль атаковал и сбросил бомбы на город.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заложил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта", -В отметила украинка.

Ирина рассказала, что взрыв был настолько сильным, что окна и двери на расстоянии пяти км от эпицентра были выбиты. Она отметила, что момент взрыва был слышен по всей Ливии.

По последней информации посольства Украины в Ливане украинцев нет в списке пострадавших в результате взрыва.

Ранее мы сообщали, что по меньшей мере 78 человек погибли и более чем в 4000 человек получили ранения в результате взрыва. Причина трагедии - взрыв 2750 тонн ранее конфискованной властями аммиачной селитры, хранящейся в порту. Взрыв произошел при сварке проема склада для предотвращения кражи.


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