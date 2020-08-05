13:13 05.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности

Вчера вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. В результате него погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения.

Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности

Врач одной из больниц Бейрута Вадих АйюбВ рассказал, что сейчас происходит в медицинских заведениях города.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

“Ситуация очень плохая в районе порта, где вчера это произошло. Ситуация в больницах очень плохая, особенно в Бейруте. Все больницы заполнены, много операций. Я работаю в небольшой больнице, и мы сделали более 30 операций до сегодняшнего утра", - отметил врач.

Он также рассказал, что одна из главных больниц города закрыта, так как она была очень близко к эпицентру взрыва. Врач также отметил, что с вчерашнего вечера пострадавших начали доставлять и в больницы за пределами города, ведь все больницы в городе переполнены.

"Сегодня тяжелых больных мы не видим. Но многие люди пострадали, когда находились в своих домах, взрыв был очень сильный, у людей пострадали глаза и так далее", - добавил Вадих Айюб.

Ранее украинка, которая находилась в 5 км от эпицентра взрыва рассказала, что происходило в городе.


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