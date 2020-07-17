11:29 17.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245656:labazovych

Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом

Стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.

Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом

Напомним, что 12 июля возле Киева на Старообуховской трассе произошло шокирующе ДТП, в результате которого погибло четверо человек. Водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья. Мальчика в срочном порядке отправили в больницу.

14 летнего Святослава Цурканова перевели из отделения реанимации в обычную палату. Он находится в больнице Охматдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Подробности.

Отметим, что виновнику ДТП грозит до десяти лет тюрьмы. На первом заседании суда, когда ему избиралась мера пресечения, он заявил, что полностью вызнает свою вину. Он арестовали на два месяца без возможности внести залог. В день аварии он мчался по Столичному шоссе со скоростью 180 км в час.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в США: установлен новый суточный рекорд Курс доллара и евро резко пошел в гору: рекорд последних месяцев Директор "Нафтогаза" уходит из компании: что произошло Коронавирус в Украине: обновленные данные за 17 июля
Проишествия
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив