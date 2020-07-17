Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом

Напомним, что 12 июля возле Киева на Старообуховской трассе произошло шокирующе ДТП, в результате которого погибло четверо человек. Водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья. Мальчика в срочном порядке отправили в больницу.

14 летнего Святослава Цурканова перевели из отделения реанимации в обычную палату. Он находится в больнице Охматдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Подробности.

Отметим, что виновнику ДТП грозит до десяти лет тюрьмы. На первом заседании суда, когда ему избиралась мера пресечения, он заявил, что полностью вызнает свою вину. Он арестовали на два месяца без возможности внести залог. В день аварии он мчался по Столичному шоссе со скоростью 180 км в час.