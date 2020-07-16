В Турции разбился самолет: никто не выжил

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Anadolu.

С понедельника самолет выполняет разведывательные и наблюдательные миссии в восточных провинциях Ван и Хаккари. Все пассажиры самолета, семь солдат, в том числе два пилота, погибли.

Турецкое частное телевидение NTV сообщило, что на месте происшествия работают следователи, чтобы определить причину происшествия. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, последний контакт с самолетом был зафиксирован в 22.32 по киевскому времени. Самолет исчез с радаров через 13 минут.

Силы безопасности Турции регулярно проводят воздушные и наземные атаки против запрещенной сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой, а также США и Европейским союзом в качестве террористической организации. С 1980-х годов она ведет вооруженную борьбу за курдскую автономию в Турции, главным образом на юго-востоке страны. Более 40 000 человек уже погибли в ходе курдско-турецкого конфликта.

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