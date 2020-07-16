10:37 16.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100245631:labazovych

В Турции разбился самолет: никто не выжил

Семь человек, в том числе два пилота, погибли после крушения самолета-разведчика в восточной провинции Ван в Турции, сообщил министр внутренних дел страны. Сулейман Сойлу объяснил, что самолет разбился в горах на высоте около 670 метров.

В Турции разбился самолет: никто не выжил

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Anadolu.

С понедельника самолет выполняет разведывательные и наблюдательные миссии в восточных провинциях Ван и Хаккари. Все пассажиры самолета, семь солдат, в том числе два пилота, погибли.

Турецкое частное телевидение NTV сообщило, что на месте происшествия работают следователи, чтобы определить причину происшествия. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, последний контакт с самолетом был зафиксирован в 22.32 по киевскому времени. Самолет исчез с радаров через 13 минут.

Силы безопасности Турции регулярно проводят воздушные и наземные атаки против запрещенной сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой, а также США и Европейским союзом в качестве террористической организации. С 1980-х годов она ведет вооруженную борьбу за курдскую автономию в Турции, главным образом на юго-востоке страны. Более 40 000 человек уже погибли в ходе курдско-турецкого конфликта.

Ранее мы сообщали, что в Чехии столкнулись два поезда.


Поделиться

Читайте также:
 
Еще одна популярная курортная страна открывает свои границы для украинцев: какие условия въезда Зеленский определился с кандидатом на должность нового главы НБУ Коронавирус в Украине не отступает: данные за 16 июля Впервые в истории сразу два украинских клуба выступят в Лиге чемпионов
Проишествия
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив