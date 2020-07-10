В Днепре в результате ДТП погибли два человека

В ведомстве отметили, что лобовое столкновение двух транспортных средств Volkswagen и Ford случилось около 23:00 возле заправки UPG. По предварительной информации Volkswagen Crafter двигаясь в сторону выезда, из населенного пункта выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать грузовик MAN, где и попал в аварию с Ford Focus.

В результате данного инцидента в легковушке Ford Focus 54-летний мужчина и 32-летняя женщина скончались сразу же на месте происшествия. Самого же водителя данного транспортного средства в тяжелом состоянии спасатели госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

Также отмечается, что водитель Volkswagen Crafter серьезно не пострадал, однако его пассажир получил травмы средней степени тяжести. Обоих для оказания помощи медики забрали в 6 городскую больницу.

Стоит отметить, что на месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, три бригады скорой помощи и два пожарных подразделения. Сотрудники правоохранительных органов все еще устанавливают детали происшествия.

Как сообщалось ранее, вВ четверг, второго июля, в Польше возле города Богуславице Силезского воеводства столкнулся автобус с пассажирами и грузовик, в результате чего пострадали 40 человек.В