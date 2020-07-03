13:59 03.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100245438:Nataly

В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия

В четверг, второго июля, в Польше возле города Богуславице Силезского воеводства столкнулся автобус с пассажирами и грузовик, в результате чего пострадали 40 человек. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина", передает УРА-Информ.

В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия

Данное происшествие случилось в 13:49 по местному времени на автодороге №1.

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", - рассказал Погорельцев.

Как уточнило позже "Польское радио", в результате инцидента в медицинское учреждение были госпитализированы 23 человека, состояние четверых расценивается как тяжелое.

Также известно, что все пострадавшие пассажиры, которых перевозил автобус, а также водители грузовиков, смогли сами выбраться из транспортного средства. Водителя автобуса с пассажирами доставали работники спасательной службы.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, в одном из грузовиков повредилось колесо, и он съехал на правую полосу и влетел в автобус впереди. Вскоре после этого, автобус врезался в другой грузовик, который транспортировал опасные вещества.

Как стало известно ранее, в Ставищенском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия скончался гражданин Украины и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.ВВВВ 


Поделиться

Читайте также:
 
Google Play удалил 25 приложений, которые воровали логины и пароли: срочно удалите их и вы В мире испытывают почти 20 вакцин от COVID-19: когда ждать панацею Введут ли в Украине снова жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости: МОЗ дало ответ США готовят новые санкции против России: что известно
Проишествия
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив