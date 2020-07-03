В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия

Данное происшествие случилось в 13:49 по местному времени на автодороге №1.

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", - рассказал Погорельцев.

Как уточнило позже "Польское радио", в результате инцидента в медицинское учреждение были госпитализированы 23 человека, состояние четверых расценивается как тяжелое.

Также известно, что все пострадавшие пассажиры, которых перевозил автобус, а также водители грузовиков, смогли сами выбраться из транспортного средства. Водителя автобуса с пассажирами доставали работники спасательной службы.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, в одном из грузовиков повредилось колесо, и он съехал на правую полосу и влетел в автобус впереди. Вскоре после этого, автобус врезался в другой грузовик, который транспортировал опасные вещества.

Как стало известно ранее, в Ставищенском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия скончался гражданин Украины и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.ВВВВ