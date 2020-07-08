В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов

Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 85 га. Известно, что к тушению возгорания были привлечены 361 человек и 85 единиц техники.

Лисянский добавил, что всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 несовершеннолетних, их состояние стабильное.

Крупный лесной пожар в Луганской области вспыхнул 7 июля. Позже огонь перебросился на жилые дома, проводилась эвакуация населения.

Ранее стало известно, что вВ Японии в результате наводнений и оползней, которые были вызваны сильными дождями, уже погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести.В