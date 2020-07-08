В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов

Из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 85 га. Известно, что к тушению возгорания были привлечены 361 человек и 85 единиц техники.
Лисянский добавил, что всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 несовершеннолетних, их состояние стабильное.
Крупный лесной пожар в Луганской области вспыхнул 7 июля. Позже огонь перебросился на жилые дома, проводилась эвакуация населения.
Ранее стало известно, что вВ Японии в результате наводнений и оползней, которые были вызваны сильными дождями, уже погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести.В