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В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов

Из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов

Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 85 га. Известно, что к тушению возгорания были привлечены 361 человек и 85 единиц техники.

Лисянский добавил, что всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 несовершеннолетних, их состояние стабильное.

Крупный лесной пожар в Луганской области вспыхнул 7 июля. Позже огонь перебросился на жилые дома, проводилась эвакуация населения.

Ранее стало известно, что вВ Японии в результате наводнений и оползней, которые были вызваны сильными дождями, уже погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести.В 


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