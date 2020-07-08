Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин отметил, что иранская сторона не идет на переговоры с Украиной по данному вопросу. Он добавил, что ранее официальный Тегеран заявил, что готов выплатить компенсацию семьям погибших, а в СМИ появилась информация, что Иран готов начать переговоры по данному вопросу, но на запрос МИД Украины по поводу возможных переговоров всегда приходил отказ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля. - Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - заявил Енин.

Он добавил, что в данной ситуации тяжело говорить о каких-то суммах.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - отметил Емец.

Ранее мы сообщали, что в Иране рассказали, когда передадут "черные ящики" и выплатят компенсацию.