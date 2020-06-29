Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет

В Днепр доставили военных, которые были ранены вчера на Донбассе В больницы Днепра вчера из зоны проведения операции Объединенных сил на оккупированных Россией территориях Донбасса вертолетами доставили четырех раненых украинских бойцов. Об этом сообщает советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook в среду, 11 марта.

В четверг в Украине на западе похолодает, в остальных областях по-прежнему будет тепло В четверг, 5 марта, на западные области Украины переместится прохладный и влажный воздух с центральной Европы. Остальная территория Украины останется в теплой воздушной массе.

В Китае заявили, что пик коронавируса преодолели Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса. Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы.

Росія має намір нанести ще один удар по Україні: стало відомо як Російська Федерація має намір нанести ще один удар по Україні. На цей раз йде про інформаційний ударі, точніше війні. Росія хоче показати, що, на її думку, відбувається на Сході України.

У неділю на Донбасі загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма На Донбасі в неділю, 8 березня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські прокурори, які розслідували справу MH17, відсторонені від роботи - NRC Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейса MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків. Всі вони звільнені через реформи.

На Донбасі за минулу добу не було втрат На Донбасі за 7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим тиші. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

За добу бойовики біля Широкино випустили 13 хв У суботу, першого лютого, озброєні формування Російської Федерації на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети. Про це передає прес-центр ООС.