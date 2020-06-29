Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет

В понедельник, 29 июня, пророссийские оккупанты на Донбассе уже шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил Украины. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, которым в данный момент оказывается медицинская помощь. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ведомстве заявили, что обстрелы незаконных вооруженных формирований РФ были зафиксированы возле н.п. Крымское по направлению н.п. Славяносербск. Тогда пророссийские войска выпустили 10 мин. Помимо этого, боевики вели огонь возле Березового и с. Хутор Вольный, применив противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.
УкраинскиеВ военнослужащие в ответ на обстрелы оккупантов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.
Ранее УРА-Информ сообщал, что уже в июле месяце президент Украины Владимир Зеленский может провести важную встречу с одним из европейских политиков. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.