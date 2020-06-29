16:35 29.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245351:Nataly

Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет

В понедельник, 29 июня, пророссийские оккупанты на Донбассе уже шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил Украины. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, которым в данный момент оказывается медицинская помощь. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет

В ведомстве заявили, что обстрелы незаконных вооруженных формирований РФ были зафиксированы возле н.п. Крымское по направлению н.п. Славяносербск. Тогда пророссийские войска выпустили 10 мин. Помимо этого, боевики вели огонь возле Березового и с. Хутор Вольный, применив противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

УкраинскиеВ военнослужащие в ответ на обстрелы оккупантов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уже в июле месяце президент Украины Владимир Зеленский может провести важную встречу с одним из европейских политиков. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.


Поделиться

Читайте также:
 
Брэдли Купер встречается с голливудской актрисой: все ее знают 8 млн гривен на сотни авиабилетов: Минэкономики потратит большие деньги на авиа "Рыцари еще не перевелись": в Киеве на видео попал мужчина, заехавший за пивом на коне На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
Проишествия
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив