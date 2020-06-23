Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал, что область готовится к ухудшению ситуации с паводками, ведь дожди ожидаются и дальше в ближайшие пару дней на Буковине.

"Прогнозируется подъем воды (в Пруте – ред.) - возможно от 6,5 м аж до 10 м в зависимости от интенсивности осадков. Это прогнозированный показатель, который мы получили от Гидрометцентра, Управления водными ресурсами, и они будут уточнены после обеда. Если будет так, даже немного страшно прогнозировать, потому что под затопление попадают коммунальные предприятия в Черновцах …", - цитирует Осадчука УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он отметил, что на данный момент былВ создан специальный оперативный штаб, который координирует работу полиции и ГСЧС, по данному вопросу. Осадчук добавил, что будут приняты решение в зависимости от роста уровня воды.

Отметим, что в Черновицкой области зафиксировано 4419 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, чтоВ по последним прогнозам синоптиков дожди в Украине прекратятся только в пятницу, 26 июня.