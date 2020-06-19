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Человек подорвался из-за игры в Борисполе

В городе Борисполь Киевской области случился взрыв, в результате которого погиб гражданин Украины. Сотрудники правоохранительных органов уже открыли дело по данному происшествию. Об этомВВ сообщает пресс-служба полиции.

Человек подорвался из-за игры в Борисполе

Следствием было установлено, что двое пьяных работников, которые были в близких отношения, выпивали и одновременно играли с боеприпасом, который был найден одним из них. Вскоре граната взорвалась в руках мужчины. В результате данного инцидента он погиб, его приятель был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, вВВ Одессе потерпел крушение самолет на два места "Дельфин".ВВ 

Отмечается, что падение самолета произошло в Малиновском районе города. "Самолет упал на Овидиопольской дороге. В кабине самолета находились два человека. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили сотрудники правоохранительных органов.


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