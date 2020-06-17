13:52 17.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245174:Nataly

В Одессе погиб пилот при падении самолета

В Одессе потерпел крушение самолет на два места "Дельфин". В данный момент один человек был госпитализован, пилот скончался на месте. Об этом сообщили в полиции Одесской области в среду, 17 июня.

В Одессе погиб пилот при падении самолета

Отмечается, что падение самолета произошло в Малиновском районе города.

"Самолет упал на Овидиопольской дороге. В кабине самолета находились два человека. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Также советник главы одесской полиции Руслан Форостяк добавил, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", который располагается рядом с аэродромом.

В спасательной службе уточнили, что самолет проводил тренировочный полет и упал во время совершения аварийной посадки, в результате чего погиб один гражданин Украины.

Как сообщал ранее УРА-Информ, из-за погодных условий в Украине 16 июня четыре человека получили травмы в результате падения деревьев.


Поделиться

Читайте также:
 
Куда ударила вторая волна коронавируса: что нужно знать Карантинные реалии: Киев усилил контроль самоизоляции Ермак рассказал, когда уйдет в отставку У принцессы Дианы была дочь: неожиданное открытие американских СМИ
Проишествия
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив