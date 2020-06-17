В Одессе погиб пилот при падении самолета

В Одессе потерпел крушение самолет на два места "Дельфин". В данный момент один человек был госпитализован, пилот скончался на месте. Об этом сообщили в полиции Одесской области в среду, 17 июня.
Отмечается, что падение самолета произошло в Малиновском районе города.
"Самолет упал на Овидиопольской дороге. В кабине самолета находились два человека. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Также советник главы одесской полиции Руслан Форостяк добавил, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", который располагается рядом с аэродромом.
В спасательной службе уточнили, что самолет проводил тренировочный полет и упал во время совершения аварийной посадки, в результате чего погиб один гражданин Украины.
Как сообщал ранее УРА-Информ, из-за погодных условий в Украине 16 июня четыре человека получили травмы в результате падения деревьев.