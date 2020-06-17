В Одессе погиб пилот при падении самолета

Отмечается, что падение самолета произошло в Малиновском районе города.

"Самолет упал на Овидиопольской дороге. В кабине самолета находились два человека. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Также советник главы одесской полиции Руслан Форостяк добавил, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", который располагается рядом с аэродромом.

В спасательной службе уточнили, что самолет проводил тренировочный полет и упал во время совершения аварийной посадки, в результате чего погиб один гражданин Украины.

Как сообщал ранее УРА-Информ, из-за погодных условий в Украине 16 июня четыре человека получили травмы в результате падения деревьев.