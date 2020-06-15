Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди

По данным правоохранителей, трое граждан Украины, которые проживают в селе Дачное принесли в дом небольшое количество найденных гранат модели РГД-5, которые они обнаружили в местном карьере. Вскоре после этого, молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет приступили к разбору боеприпасов. Одна из гранат в процессе взорвалась.

Сотрудники полиции отмечают, что три мужчины, и две женщины 1994 и 1949 годов рождения соответственно, получили ранения осколками, когда находились во дворе .

Следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники ихъяла на месте происшествия две гранаты РГД-5, которые остались после взрыва.

В данный момент стоит вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщал ранее УРА-Информ,ВВВ восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площадиВВВ в Москве.